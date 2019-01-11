الشهراني يتحدى حظه مع «الأخضر»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اكتفى المدافع السعودي ياسر الشهراني، بالمشاركة في جزء من تدريب منتخب بلاده أمس، استعداداً للقاء الأخضر نظيره اللبناني مساء غد السبت، في ملعب آل مكتوم بنادي النصر، ويواصل اللاعب جلساته العلاجية على فترتين، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال المباراة الافتتاحية، وتبّين بعد الكشف الطبي تعرض اللاعب لالتواء في مفصل الكاحل، ويمني اللاعب نفسه تحدي حظه واستعادة لياقته البدنية للحاق بقادم مباريات المنتخب السعودي. ومنح خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبي «الأخضر» فترة حرة محددة، بعد نهاية تدريب الفريق مساء أول من أمس، على ملاعب نادي ند الشبا، وقضاها أغلب اللاعبين في المنطقة المحيطة بفندق الإقامة بشارع الشيخ زايد.

وركز بيتزي، على تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا في لقاء يوم الثلاثاء الماضي أمام كوريا الشمالية، والذي انتهى بفوز «الأخضر» برباعية نظيفة، بينما أجرى اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة، تدريبات فنية وبدنية كاملة.

من جانبه، قال هتان باهبري (26 عاماً): «النقاط الثلاث التي حصلنا عليها من كوريا الشمالية، غاية في الأهمية، وأنا ممتن وأشعر بالفخر لتسجيل هدفي الدولي الأول، والذي كان الهدف رقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي».