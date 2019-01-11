يوشيدا: تركمانستان أحرجتنا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني، أن النتيجة التي انتهت عليها مباراة بلاده مع تركمانستان بالفوز بصعوبة 3-2، تعد بمثابة إنذار مبكر لـ«محاربي الساموراي» بصعوبة وقوة الفرق المشاركة في النسخة الحالية من كأس آسيا، مشيراً إلى أن المنتخب الياباني حقق الأهم من المباراة بحصد النقاط الثلاث، رغم أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب خاصة في شوط المباراة الأول.

وقال: ما حدث في المباراة وإحراج لاعبي تركمانستان لليابان كان بمثابة الإنذار المبكر لنا مثلما حدث لأستراليا أمام الأردن، ولكن ما زلنا نملك الثقة في أنفسنا وقدرتنا على الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

وأضاف: لكي أكون صادقاً فوجئنا بالأداء القوي من جانب لاعبي تركمانستان والسبب في ذلك أننا لم نكن نملك معلومات كافية عن المنافس، فقد قدموا مباراة قوية ولعبوا بتنظيم جيد وبقتالية.