4 حراس متألقون.. و 4 مهزوزون

المصدر: دبي-العوضي النمر

أكد حسن إسماعيل مدرب حراس منتخبنا الوطني السابق، أن حراس المرمى لعبوا دوراً بارزاً في مباريات منتخباتهم، وحسم النتائج، حيث تألق 4 حراس بشكل ملحوظ، وهم خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني خلال مباراة الأبيض أمام البحرين، ، ووليد عبد الله حارس مرمى المنتخب السعودي، خلال مباراة فريقه أمام كوريا الشمالية، حيث أنقذ مرماه من عدة فرص خطرة، وكذلك حارس الأردن، شفيع عامر، الذي تألق خلال مباراة فريقه أمام أستراليا، وحارس الفلبين، الذي ذاد عن مرماه ببسالة أمام كوريا الجنوبية.

وفي المقابل، هناك أربعة حراس ظهروا بصورة مهزوزة ، وهم حارس تايلاند، الذي مني مرماه بأربعة أهداف من الهند، وحارس اليمن، الذي استقبلت شباكه خمسة أهداف من إيران، وحارس قيرغيزستان، الذي أخطأ في مباراة فريقه أمام الصين، وحارس كوريا الشمالية، الذي استقبلت شباكه 4 أهداف من السعودية.