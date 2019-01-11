ستانلي.. مصور عمره 70 عاماً

المصدر: دبي - العوضي النمر

تشهد نهائيات آسيا «الإمارات 2019» تواجد مصور صحافي من ماليزيا اسمه ستانلي عمره 70 عاماً، ويملك أرشيفاً حافلاً من الذكريات والصور المتميزة، جمعها من خلال تصوير 10 بطولات كأس عالم، و8 بطولات كأس أوروبا،و 11 دورة أولمبية ما بين شتوية وصيفية، و9 بطولات كأس آسيا، و11 بطولة لدوري أبطال آسيا، ويعبر ستانلي عن سعادته بزيارة الإمارات للمرة الأولى من اجل تغطية وتصوير فعاليات نهائيات كأس آسيا، ويبدي انبهاره بالتنظيم بشكل عام في مختلف ملاعب البطولة، والتجهيزات الإعلامية على وجه الخصوص، وقال إنها لا تقل عن التجهيزات التي شاهدها في البطولات العالمية الكبرى، على الرغم من الضغط الكبير لعدد الحضور الإعلامي من مختلف دول القارة.