العبيدي: 24 منتخباً أضعفت البداية

أبوظبي: أحمد عيسى

قال التونسي نور الدين العبيدي، مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي السابق ومدرب نادي الإمارات السابق، إن مشاركة 24 منتخباً أضعفت مباريات الجولة الأولى من البطولة، ذاكراً أن المستوى لم يكن مقنعاً باستثناء 3 مباريات فقط.

وأضاف العبيدي: الأداء دائماً في بداية أية بطولة لا يكون بالمستوى المطلوب؛ لأن المنتخبات تبدأ بها دخول أجواء اللعب، ومع تقدم المباريات المؤكد أن المستوى سيكون أفضل. وأشار المدرب التونسي إلى المنتخبات التي شاركت في مونديال روسيا 2018 مثل السعودية وإيران وكوريا الجنوبية كانت الأفضل.