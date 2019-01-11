عادل محمد: أداء الجولة الأولى فوق المتوسط

الفجيرة - محمد فضل

وصف عادل محمد نجم منتخبنا الوطني في التسعينيات، أداء المنتخبات عقب نهاية الجولة الأولى من كأس آسيا، بفوق المتوسط، مشيراً إلى أنه يتوقع ارتفاع الرتم مع انطلاقة مباريات المرحلة الثانية، بعد أن زالت رهبة البداية، معرباً عن أمله في أن يقدم منتخبنا الوطني مستوى متميزاً وفي ما يتعلق بمستوى باقي المنتخبات، أشار عادل محمد إلى أن أداء الأخضر السعودي أمام كوريا الشمالية، أعجبه كثيراً، بعد أن كشر لاعبو السعودية عن أنيابهم، وتمكنوا من تحقيق انتصار باهر، تصدروا به مجموعتهم، لافتاً إلى أن رفاق الدوسري، أدوا المباراة بجدية كبيرة وتركيز عالٍ.