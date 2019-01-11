الدوخي: جولة واحدة لا تكفي للتقييم

دبي- إيهاب زهدي

أكد جاسم الدوخي لاعب منتخبنا الوطني السابق، أنه من الصعب الآن، الحكم على مستوى المنتخبات أو البطولة الآسيوية لكرة القدم، لأن جولة واحدة لا تكفي للتقييم الحقيقي للمشاركين أو اللاعبين، وقال: «من الممكن أن تكون الصورة أوضح بعد الجولة الثانية».

وقال: «هناك نتائج اعتبرها البعض مفاجأة، مثل فوز الهند على تايلاند، ولكنها ليست مقياساً على المستوى الحقيقي للمنتخب الهندي، لأن المنتخب التايلاندي ليس بالقوة التي كان ينتظرها البعض، والتي ظهر عليها في فترة قريبة. أما المنتخب الأردني، فقدم مباراة كبيرة وأداء قوياً.»