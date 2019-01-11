سالم جوهر: الهندي حصان أسود

العين - طلحة عبدالله

يعتقد سالم جوهر لاعب العين ومنتخبنا الوطني السابق، أن عدداً كبيراً من المنتخبات التي ظهرت بشكل متميز في الجولة الأولى من نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019 مرشحة لتخطي مرحلة المجموعات والتأهل إلى الدور التالي من المسابقة القارية البارزة، وحدد منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية واليابان والأردن وإيران والهند وأستراليا، لتخطى هذا الدور والذهاب بعيداً في مراحل المنافسة، وقال إن المنتخب الهندي يعد الحصان الأسود للبطولة بعد المستوى المتميز الذي قدمه في المباراة الأولى التي تفوق خلالها أداءً ونتيجة على تايلاند، بعد أن قدم عملاً مميزاً في أرضية ملعب اللقاء، وأوضح أن التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الهندية دليل على تطلعاتهم.