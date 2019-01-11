حقائق وأرقام

المصدر: إعداد: علي شدهان

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شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بنسختها الـ 17، المتواصلة حالياً بضيافة الإمارات، عدداً من الحقائق والأرقام، التي يبرز منها، تسجيل 37 هدفاً في 12 مباراة، أي بمعدل يفوق الـ 3 أهداف في كل مباراة، وهي محصلة أكثر من جيدة، تشير إلى الرغبة الهجومية لدى غالبية المنتخبات، في مقابل ضعف الحلول الدفاعية، وعدم نجاعة أداء حراس المرمى.

المباريات: 12

الأهداف: 37

فوز: 10

تعادل: 2

أكبر نتيجة: 5-0

اقل نتيجة: 0-0

بطاقات صفراء: 32

بطاقات حمراء: 3

أكبر حضور جماهيري: 33878 متفرجاً

12

المباراة النتيجة المجموعة

الإمارات –البحرين 1-1 1

أستراليا- الأردن 0-1 2

تايلاند- الهند 1-4 1

سوريا- فليسطين 0-0 2

الصين- قيرغستان 2-1 3

كوريا ج- الفلبين 1-0 3

إيران – اليمن 5-0 4

العراق- فيتنام 3-2 4

السعودية- كوريا ش 4-1 5

اليابان- تركمانستان 3-2 5

أوزبكستان- عمان 2-1 6

قطر- لبنان 2-0 6