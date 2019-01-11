مهدي بن عبيد: الأردن مفاجأة الجولة

أبوظبي - محمد محسن

سلط مهدي بن عبيد المدرب والمحلل الفني في قناة أبوظبي الرياضية الضوء على الجولة الأولى وما حملته من إثارة ومعطيات وقال: «أرشح الأردن للتأهل إلى الدور الثاني، كذلك التأهل إلى المربع الذهبي، وأرجع ذلك إلى أن «النشامى» فريق يمتلك الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، والقتال على أرضية الملعب، بالإضافة إلى بعض الخبرات المتوافرة لدى لاعبيه لمنافسة الكبار، خصوصاً القائد وحارس المرمى عامر شفيع، ولذلك استطاع إسقاط أستراليا حامل اللقب».

وعن ترشيحات تأهل الفرق إلى الدور الثاني قال: «تظل منتخبات شرق آسيا مرشحة للتأهل، وعلى رأس القائمة أستراليا بالرغم من الخسارة أمام الأردن».