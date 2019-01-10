العاهل الأردني يستضيف عاملاً بسيطاً لمشاهدة لقاء النشامى

المصدر: البيان الإلكتروني

استضاف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العامل خالد الشوملي لمتابعة لقاء النشامى أمام المنتخب السوري ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي أستراليا وفلسطين، في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً في دولة الإمارات.

وكانت وسائل التواصل قد تداولت على نطاق واسع صورة الشوملي وهو يتابع لقاء منتخب بلاده مع نظيره الاسترالي من النافذة الخارجية لأحد المقاهي في العاصمة الأردنية عمان.

ولم يخيب رفاق الحارس عامر شفيع آمال الأردنيين وبات أول المتأهلين إلى دور الستة عشر بعد فوزه 2-صفر على سوريا.

وسجل المتألق موسى التعمري الهدف الأول في الدقيقة 26 وصنع الهدف الثاني لزميله طارق خطاب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وبات رصيد الأردن ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية مقابل نقطة واحدة لسوريا التي تعادلت مع المنتخب الفلسطيني دون أهداف في الجولة الأولى.