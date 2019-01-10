خلفان عبد الله: ضعف البنية الجسمانية

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد خلفان عبد الله، حارس مرمى نادي الوصل والمنتخبين الوطني والعسكري الأسبق، أن الاحتراف الأوروبي غائب عن منطقة الخليج بسبب ضعف البنية الجسمانية للاعبين بعكس بعض البلدان العربية التي يتميز لاعبوها بقوة البنيان.

وقال: إن وجود محترفين من منطقة الخليج في الدوريات الأوروبية سيسهم بلا شك في تطور كرة القدم في المنطقة وسيعود بالنفع على كرتنا، معزيا السبب في تفوق منتخبات كثر على «أبيضنا» بسبب امتلاكها لاعبين محترفين.

وتابع: للأسف الاحتراف لا يطبق في أنديتنا وفي منطقة الخليج بالصورة الصحيحة، حيث يخضع اللاعب لممارسات خاطئة مثل السهر والتغذية السيئة، مطالبا بضرورة وضع نظام غذائي منذ الصغر وتبني برامج صحية وسلوكية تنأى باللاعب عن المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها، سواء من السهر أو من تناول الطعام غير الصحي.