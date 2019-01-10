فيتال: جاهزية اللاعبين تصعّب اختيار التشكيلة

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد البلجيكي فيتال بوركلمانز، المدير الفني للمنتخب الأردني، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب السوري .

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة : «لدي في القائمة 23 لاعباً، وجميعهم في وضعية جيدة، وجاهزون ومتحمسون لأداء المباراة، وهو الأمر يجعل مهمتي أصعب في اختيار التوليفة المناسبة، ولقد شاهدت المنتخب السوري في مباريات عدة، وهم فريق قوي يضم في صفوفه لاعبين متميزين يتمتعون بالقوة البدنية، وعلينا أن نواجهه بالخطة والأسلوب المناسبين».

وأضاف: «لقد قمنا بعمل جيد في مباراتنا الأولى أمام أستراليا، والمطلوب منهم الآن متابعة جهودهم في لقاء الليلة». وعن وصفه بالسوبر مان من قبل وسائل الإعلام الأردنية بعد الفوز على أستراليا، قال المدرب البلجيكي: «أنا لست سعيداً باللقب، لأن كل لاعب بالمنتخب الأردني هو سوبر مان، وأنا سعيد بهم، وأتمنى أن يتابعوا جهودهم لتحقيق الإنجازات ».

من ناحيته، يعتقد الألماني بيرند سيتينج، المدير الفني للمنتخب السوري ، أن وضع فريقه أصبح معقداً إلى حد ما بعد فوز منافسه في المباراة المنتخب الأردني على حامل اللقب الأسترالي، واعترف أنه فوجئ ككثيرين في العالم بهذا الفوز.

وقال في : «بعد مباراتنا أمام فلسطين استعددنا بعدد من التدريبات لمباراة اليوم الحاسمة والمفصلية، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية الفنية والبدنية والمعنوية ، علينا أن نكون حذرين، ونلعب بتركيز عالٍ، من أجل الفوز، لأنه لا خيار أمامنا سوى ذلك في هذه المباراة.