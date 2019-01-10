شفيع: امتحان حقيقي

قال حارس المرمى عامر شفيع، قائد المنتخب الأردني لكرة القدم، إنهم في امتحان حقيقي ويتطلعون لمتابعة النتائج القوية في المسابقة الآسيوية عندما يواجهون المنتخب السوري الليلة، مؤكدا أن جميع اللاعبين بلغوا مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية والبدنية والمعنوية، ونحن ندرك أن المهمة لن تكون سهلة ولكننا مطالبون بمتابعة العمل الجيد في المسابقة.

وعن تصريحات السوري عمر السومة قبل بداية البطولة والتي قال فيها إنهم عندما يواجهون أستراليا بالمباراة الأخيرة بالمجموعة ستكون لديهم 6 نقاط في إشارة إلى فوزهم على فلسطين والأردن، قال شفيع إن تصريحات السومة تحترم ومن حقه ولكن نحن نركز في الملعب .