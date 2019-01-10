النشامى ونسور قاسيون.. مواجهة مفصلية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يستضيف ملعب استاد خليفة بن زايد، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، ديربي عربي من العيار الثقيل، عندما يلتقي نشامى المنتخب الأردني، ونسور قاسيون السوري، لحساب المجموعة الثانية ضمن نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، في مواجهة مفصلية ستحدد بشكل كبير مصير المنتخبين بالمسابقة القارية، فالأردن يأمل في الوصول للنقطة السادسة وحجز مقعده مبكراً بالمرحلة التالية، بعد فوزه في مباراته الأولى على حامل اللقب الأسترالي بهدف دون رد.

في حين يتعين على المنتخب السوري تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصته في المنافسة بعد تعادله في استهلالية مشواره أمام المنتخب الفلسطيني والاكتفاء بنقطة واحدة، وهو يدرك أن أية نتيجة بخلاف الفوز ستعقّد كثيراً من مهمته، وربما أنهت آماله نهائياً، ووضعت حداً لمسيرته في البطولة، أما التعادل بين المنتخبين فسيبقي على الاحتمالات مفتوحة للطرفين في المنافسة على التأهل.

المنتخب الأردني، النشوان بفوزه في المباراة الأولى على حامل اللقب، أجرى تدريبه الأخير وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل والمعنويات العالية، وينتظر أن يدخل لقاء الليلة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم على أمل أن يخطف هدفاً يريح الأعصاب ومن ثم العمل على تعزيزه أو المحافظة عليه.

ومن جانبه طوى المنتخب السوري صفحة تعادله بالمباراة الأولى، وبدا لاعبوه أكثر تركيزاً على لقاء الليلة وهم يدركون أنهم سيخوضون مهمة صعبة من أجل تحقيق الفوز وتعزيز الآمال في المنافسة، ولذلك ينتظر أن تكون نواياهم الهجومية حاضرة منذ البداية.