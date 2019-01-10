عثمان: معنويات عالية

شدد محمد عثمان، لاعب المنتخب السوري، على أهمية وضرورة العمل بجد في مواجهة اليوم أمام المنتخب الأردني من أجل تحقيق الفوز لتعزيز حظوظهم في المنافسة على التأهل للمرحلة التالية من المسابقة.

وقال: «استعددنا بصورة جيدة، وبلغنا درجة عالية من الجاهزية، ولا توجد لدينا أي مشكلات تعوقنا عن إظهار قدراتنا والعمل الجيد في ملعب المباراة، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا في اللقاء، لأنه ليس لدينا أعذار، ومن المهم اللعب بتركيز عالٍ، وأن نعمل بجهود أكبر على أرضية الملعب، مع إدراكنا أن المهمة لن تكون سهلة، ولكننا عازمون على تحقيق الفوز، لأننا نطمح إلى التأهل عن مرحلة المجموعات، ثم الذهاب إلى أبعد مراحل المنافسة».