تفوق تاريخي لسوريا

احتفظ المنتخب السوري بتفوقه على نظيره الأردني في مختلف المناسبات، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات مقابل 7 للنشامى في تاريخ مواجهاتهما المباشرة ودياً ورسمياً، فيما حضر التعادل بينهما في 3 مناسبات، وسجل المنتخب السوري 28 هدفاً في شباك نظيره الأردني مقابل 22 هدفاً للأخير.

وبينما يسعى منتخب سوريا لتأكيد تفوقه بالفوز العاشر اليوم، يتطلع منتخب الأردن لتقليص الفارق وتسجيل الفوز الثامن، بيد أن فوز أي منهما سيكون له طعمه ومعناه المختلف هذه المرة، كونه يجعله أقرب من هدفه الأساسي وهو تجاوز مرحلة المجموعات ، بما يعزز دوافع اللاعبين في الذهاب إلى أبعد مرحلة بالمنافسة.