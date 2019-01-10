تفاعل تايلاندي

تفاعل لاعبو المنتخب التايلاندي في التدريب الختامي أمس على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر مع مساعد المدرب سيريساك يودياردثاي الذي يتولى حالياً تدريب «أفيال الحرب» بصورة مؤقتة بعد إقالة الصربي يلوفان راييفاتش من تدريب الفريق، حيث حرص سيريساك على الجري برفقة اللاعبين.

وفي السياق نفسه خاض لاعبو المنتخب البحريني تدريبهم الختامي على نفس الملعب أمس، وهي الحصة التدريبية الثالثة للأحمر عقب وصوله إلى دبي قادماً من العاصمة أبوظبي، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب والطاقم المعاون. وتشهد تدريبات «الأحمر» البحريني متابعة مستمرة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم.