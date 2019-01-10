الأحمر وأفيال الحرب.. نقاط حاسمة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يلتقي المنتخب البحريني في الثالثة من عصر اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، نظيره التايلاندي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً بالإمارات، وذلك في مواجهة مصيرية لكلا المنتخبين، حيث يمثل الفوز وحصد النقاط الثلاث، عنصراً حاسماً في بلوغ دور الـ 16 للمسابقة.

ويدخل «الأحمر» البحريني المباراة، وفي رصيده نقطة واحدة، إثر تعادله مع منتخب الإمارات في اللقاء الافتتاحي للبطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف المنتخب الهندي المتصدر بثلاث نقاط، والإمارات «نقطة واحدة»، بينما يتذيل المنتخب التايلاندي ترتيب المجموعة، برصيد خالٍ من النقاط، بعد الهزيمة الكبيرة من نظيره الهندي بنتيجة 1-4.

ولم يتمكن لاعبو البحرين من الحصول على راحة، عقب مواجهة الإمارات يوم السبت الماضي، استعداداً لمواجهة منتخب «أفيال الحرب».على الجانب الآخر، يدخل المنتخب التايلاندي المباراة في ظل أجواء صعبة، وغياب الاستقرار الفني، بعد إقالة الصربي ميلوفان راييفاتش، عقب الهزيمة الثقيلة التي منيت بها تايلاند أمام الهند 1-4، حيث يقود المنتخب حالياً سيريساك يودياردتاي بصورة مؤقتة، وهو مساعد راييفاتش.

وتعتبر تايلاند من المنتخبات الغائبة عن الساحة الآسيوية، وأبرز إنجاز، إحراز المركز الثالث لنسخة 1972، وهو الأعلى في مسابقات كأس آسيا، وكانت آخر مشاركة عام 2007.