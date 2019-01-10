ميروسلاف سكوب: مباراة خارج التوقعات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناشد المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب البحرين الجمهور حضور اللقاء الذي يجمع فريقه اليوم بتايلاند، مشيراً إلى أن دور الجمهور مهم في شحذ همم اللاعبين وبث الحماس في قلوبهم.

وقال: «علينا أن نلعب وننسى ما جرى في غرفة تبديل الملابس عقب التعادل مع الإمارات في اللقاء الافتتاحي - في إشارة للحزن الذي خيم على اللاعبين بعد المباراة - لقد جئنا من أبوظبي وخضنا تحضيرات إيجابية على مدار اليومين الماضيين ونحن في أتم الجاهزية ونتطلع إلى الفوز وليس التعادل، ونأمل في أن نقدم أداءً جيدً مثلما فعلنا أمام منتخب الإمارات.

وأضاف: «لست راضياً عن التعادل أمام الإمارات، ولا أقول للاعبين العبوا من أجل التعادل، وكانت أمامنا فرصة للفوز لكن لم يتحقق ذلك الأمر، وقد يؤدي سوء الحظ للتعادل وطموحنا النقاط الثلاث من تايلاند».

وقال مدرب البحرين: «من الصعب أن تضع السيناريو المسبق للمباراة، وكل ما نفعله هو التحضير الجيد والعمل على خلق الفرص في المباراة، ولدينا فرصة كبيرة في الفوز والتأهل». وأضاف: «عقب تعادلنا مع الإمارات قلت للاعبين إن الإمارات فريق قوي والتعادل أمامه أمر جيد، وهناك بعض التحليلات الإعلامية التي ذهبت بأننا لن نتأهل، لكني أرى أن الأمور جيدة وجميع اللاعبين تواقون للفوز».

من ناحيته أكد سيريساك يودياردثاي مدرب تايلاند على تعلم «أفيال الحرب» الكثير من الدروس بعد الخسارة برباعية من الهند، مشيراً إلى أن الأمور تحسنت وسنخوض اللقاء بنفس التشكيلة، وقمنا بالتحضير بشكل جيد. وأضاف: «طلبت من اللاعبين التحلي بالثقة بالنفس وتقديم أداء مشرف في المباراتين المقبلتين، فرصتنا ما زالت قائمة في التأهل.