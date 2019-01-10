الحيام: تايلاند سيدافع

أكد وليد الحيام مدافع المنتخب البحريني على جاهزية فريقه لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره التايلاندي، مشيراً إلى أن «الأحمر» سيقدم أفضل ما لديه، مؤكداً على صعوبة المباراة.

وقال: سيبذل المنتخب التايلاندي أقصى ما لديه وسيلعب بطريقة دفاعية ويغلق اللعب لقنص الفرصة الأخيرة للبقاء في البطولة، حيث يتمسك بالأمل الأخير بعد خسارته الثقيلة من نظيره الهندي لكننا مستعدون للمواجهة.

وأضاف: لقد فزنا على الإمارات طوال 70 دقيقة حتى أدركوا التعادل ولكل ظروفها الخاصة، وطموحنا التأهل وعبور دور المجموعات ونتطلع إلى رسم البسمة على شفاه الشعب البحريني.