خليفة مبارك: جاهزون للفوز

أفاد خليفة مبارك، مدافع منتخبنا الوطني، بأنهم جاهزون للفوز اليوم على الهند، بعد اكتمال الإعداد بواسطة المدرب زاكيروني، ذاكراً أن ما حدث في مباراة البحرين لن يتكرر أمام الهند، لأن دافعهم أصبح أكبر في كسب النقاط الثلاث.

وقال: «تنتظرنا مواجهة في غاية الأهمية أمام خصم طموح يلعب بمعنويات عالية، لذلك علينا أن نركز جيداً في اللقاء، وأن نمنع الخصم من الوصول إلى شباكنا مع البحث عن تسجيل الأهداف».وأكد مبارك أن كل زملائه اللاعبين عازمون على تقديم مباراة جيدة ومسح صورة المباراة الأولى التي لم ترضي الكثيرين، وأضاف: «بإذن الله، سنكون على قدر المهمة التي تنتظرنا في الملعب».