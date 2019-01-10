كوتال: معنوياتنا عالية

أشار برتيم كوتال لاعب المنتخب الهندي إلى أن المعنويات عالية وسط صفوف منتخبه، وأن هذه المعنويات ستقودهم لتقديم مباراة جيدة في لقاء اليوم ضد الإمارات وقال: نعلم أن مباراتنا اليوم تختلف عن المباراة الأولى، سنلعب ضد صاحب الأرض وهو فريق كبير يريد المنافسة على البطولة، ولم ينجح في كسب نقاط مباراته الأولى بالكامل، كلها أشياء تجعل مهمتنا صعبة، لكننا قادرون على تحقيق فوزنا الثاني اليوم بالقتال داخل الملعب.وذكر لاعب منتخب النمور الزرقاء أنهم يستهدفون من خلال المشاركة في البطولة التأكيد على تميّز اللاعب الهندي، وأنه يمتلك الموهبة وقادر على منافسة أفضل المنتخبات.

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