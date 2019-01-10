زاكيروني: مباراتنا أمام الهند مفصلية

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

أكد الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني أن تركيزه منصب فقط على كيفية نيل النقاط الثلاث من مباراة اليوم ضد الهند والمضي قدماً في البطولة، مبيناً أن اتحاد كرة القدم تعاقد معه لأجل هذه البطولة وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصارات فيها وأن يكون على قدر الثقة التي حظي بها، مؤكداً ثقته الكبيرة في اللاعبين والإمكانات التي يتمتعون بها، وتحقيق أول فوز اليوم على الهند، موضحاً أن لقاء اليوم مفصلي ولا بد من الفوز بنقاطه.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء اليوم، إن تحقيق الفوز لن يكون مهمة سهلة لمنتخبه لأن المنافس فريق قوي برهن تميزه في المباراة الأولى أمام تايلاند وأضاف: المنتخب الهندي قدم أداء رائعاً وفاز بنتيجة كبيرة على منتخب قوي أيضاً ولا بد من اللعب أمامه بحذر.

وذكر المدرب الإيطالي أن البطولة بشكل عام قوية لأن الكرة الآسيوية تطورت كثيراً عن السابق وأضاف: في السابق كانت هنالك 9 منتخبات فقط في القارة ضمن التصنيف المتقدم الآن آسيا لديها 17 منتخباً يحتلون مراكز متقدمة في تصنيف «فيفا».

من ناحيته أشعل الإنجليزي ستيفن قسطنطين مدرب الهند لقاء اليوم ضد منتخبنا الوطني، مؤكداً أنه لن يكتفي بالتعادل ولن يقبل بالخسارة، مشيراً إلى رغبتهم في الفوز فقط والوصول إلى 6 نقاط. وتغزل قسطنطين في منتخب الإمارات، ذاكراً أنه منتخب قوي وبه عناصر متميزة ويستفيد من عاملي الأرض والجمهور لأن البطولة مقامة على أرضه وأضاف: دائماً المواجهات أمام منتخب البلد المضيف تكون صعبة ولكننا حضرنا إلى الإمارات من أجل التقدم في البطولة ونيل بطاقة التأهل.