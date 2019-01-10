حريز: كلنا خلف «الأبيض»

المصدر: دبي - علي الظاهري

طالب حريز المنهالي رئيس جمعية مشجعي بني ياس، وعضو رابطة مشجعي المنتخب، جماهير الإمارات بمواصلة الحضور بقوة إلى مدرجات آسيا من أجل مساندة منتخبنا الوطني في مباراة اليوم المصيرية أمام الهند، مشيراً إلى أن الأبيض بحاجة إلى تكاتف الجميع لتجاوز المرحلة والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة التي تقام على أرضنا للمرة الثانية.

وأضاف المنهالي إن اشتراطات الاتحاد الآسيوي وراء استبعاد «تيفو» الافتتاح الذي سهر الجميع عليه من أعضاء الرابطة حتى يوم المباراة، كما منع الاتحاد القاري استخدام مكبرات الصوت في عملية التشجيع رغم أن هذه الوسائل كانت متاحة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

مضيفاً أنه من غير الإنصاف تخصيص المقاعد لجماهير الإمارات 50 % وهي النسبة نفسها التي يحصل عليها المنتخب الضيف، حيث تقام البطولة على أرضنا ويفترض منح أصحاب الأرض نسبة أعلى.

وناشد المنهالي جميع جماهير الإمارات الالتفاف خلف الأبيض اليوم والتشجيع من جميع الأماكن في المدرجات بأعلى الأصوات.