حارب يتوقع زيادة الحضور

توقع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا رئيس مجموعة دبي، ازدياد الحضور الجماهيري في المباريات المقبلة من كأس آسيا، مع ازدياد المنافسة على التأهل واللقب القاري.

وقال: «هناك منتخبات كبيرة مشاركة في البطولة، ولديها دعم جماهيري ضخم، مثل المنتخب السعودي وهو أمر يسعدنا، كما أننا سعداء بالتطور الحالي في الكرة السعودية، والنتيجة الكبيرة التي حققها «الأخضر» بالفوز على كوريا الشمالية برباعية نظيفة في الجولة الأولى».

وأضاف: «نتمنى رؤية مدرجات استادي آل مكتوم وراشد بدبي، كاملة العدد، وهو ما نتوقع حدوثه في المباريات المقبلة».

وتابع: «كما رأينا حماس الجمهور السوري والفلسطيني، والجاليات الأخرى، ولكن هناك دول، لا تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة لديها، مثل الفلبين، واعتقد أنه إذا كانت لديهم مباراة في كرة السلة، كنا سنشهد حضوراً أفضل، ولكن واثق بحضورهم في الجولات المقبلة، وتدعيم منتخب بلادهم بصور أكبر وأفضل».

واختتم حارب، بقوله: «الحماس الجماهيري متوقع زيادته في الجولات المقبلة، مع اشتعال الصراع على التأهل واللقب».