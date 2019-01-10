الفواز يعد بالانتصارات

أعرب قصي الفواز، رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن سعادته بفوز «الأخضر» الكبير على المنتخب الكوري الشمالي برباعية نظيفة أول من أمس، ووعد جماهير بلاده بالمزيد من النتائج الإيجابية في المواجهات المقبلة للمنتخب السعودي في كأس آسيا.

وقال: «نحن سعداء بالفوز الذي حققه المنتخب السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا في الإمارات، ونتمنى أن يقدم اللاعبون المردود نفسه أمام المنتخب اللبناني في الجولة الثانية من البطولة، والكل هنا يقف صفاً واحداً خلف (الأخضر) في مهمته القارية، ونتمنى التوفيق للفريق والوصول إلى منصة التتويج».