جولة للإعلاميين بأبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» عن تنظيم جولة سياحية وبرامج ترافيهية للوفود الإعلامية القادمة من خارج الدولة والإعلام المحلي، وذلك يوم الجمعة 18 يناير الجاري بأبوظبي، في إطار اهتمام اللجنة بضيوف الدولة والتأكيد على الترحيب بهم.

وتشمل الجولة التي تبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً زيارة متحف اللوفر الذي يربط بين الفن الشرقي والغربي، ويلي ذلك زيارة واحة الكرامة التي تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتترجم توجيهاته لتخليد أسماء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، بجانب زيارة قصر الحصن أقدم بناء تاريخي في أبوظبي والذي يعكس التاريخ والحاضر والإنجازات العديدة لدولة الإمارات من القرن الثامن عشر وحتى اليوم. وتتضمن الجولة دعوة غداء بأحد مطاعم العاصمة أبوظبي، مع بعض الفقرات الأخرى التي تم الترتيب لها بعناية، ووجهت اللجنة المنظمة دعوة رسمية لكل الزملاء المشاركين في تغطية البطولة.