هدف «الأخضر» رقم 1000 يشعل «تويتر»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

احتفى نجم المنتخب السعودي هتان باهبري بالهدف، الذي أحرزه في مرمى منتخب كوريا الشمالية أول من أمس في الدقيقة «28»، وهو هدف «الأخضر» الأول في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لصالح المنتخب السعودي، ورقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي في مشاركاته الدولية.

ولم يفوت هتان باهيري الفرصة، حيث غرد عقب المباراة على حسابه الرسمي على «تويتر» قائلاً: «الحمد لله على الانتصار، مبروك لجمهورنا الغالي وشكراً لحضوركم وتحفيزكم لنا، وفخور كوني سجلت الهدف رقم 1000 للمنتخب والقادم بإذن الله أفضل وأجمل»، وحظيت التغريدة بتفاعل كبير وردود بلغت 329 رد حتى الآن إلى جانب 1500 إعجاب، و1300 إعادة تغريد.

ردود

التعليقات والردود جاءت مهنئة للاعب، حيث سيسجل الهدف رقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي باسم هتان، بينما طالب البعض إدارة نادي الشباب بعدم التفريط في اللاعب وتلبية طلباته وتجديد عقده في أقرب فرصة.

والبداية مع الحساب الرسمي لمنتخبات كرة القدم السعودية الذي غرد: «يا لها من ليلة لهتّان باهبري، وضع بصمته على الهدف رقم 1000 في تاريخ الأخضر»، بينما غرد حساب كأس آسيا الرسمي: «الهدف الأول لهتان، الهدف رقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي»، وتداولت حسابات الصحف والمواقع الإخبارية الخبر بتغريدات على «تويتر».

ومن التعليقات التي جاءت رداً على تغريدة هتان: «ألف مبروك بطل يابو سلطان استمر إحنا معك وندعمك وندعم كل زملائك».

شكر

وعلق مغرد ثان: «مبروك وشكراً لك على ما قدّمت، موفق، الهدف رقم 1000 للمنتخب سيسجل في تاريخ هتان ونادي الشباب».

وعلق مغرد ثالث: «للتاريخ، هتان باهبري يسجل الهدف رقم 1000 للمنتخب السعودي دولياً، مبروك وتستاهلون اسعدونا الله يوفقكم، مبروك يا بطل كنت رائع وهدف مميز القادم أحلى يا عزيزي هتان كل التوفيق لك يا موسيقار».

مطالبة

ومن التغريدات: «مكانك بالشباب يا نجم، الله يحفظك من الإصابات ما شاء الله تبارك الله»، مبروك يا هتان أسال الله لك التوفيق مع المنتخب وفريقك، ألف مبروك، إن شاء الله تحققون آسيا، وترجع وتجدد للشباب، نجم الشباب القادم ما شاء الله حافظ على نفسك وبتكون أسطورة قادمة مثل سعيد العويران وفؤاد أنور استمر يا وحش«. وغرد آخر قائلاً:»أتمنى من الإدارة أن تلبي طلباته وأن لا تفرط فيه، ألف مبروك وإلى الأمام والله يوفقك ويوفق المنتخب يا رب".