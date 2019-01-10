67.66 % التحكيم عادل

المصدر: دبي - علي شدهان

أبدى 67.66% من المشاركين باستطلاع البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، رضاهم عن مستوى التحكيم في مباريات النسخة 17 من كأس الأمم الآسيوية في الإمارات، في مقابل 32.33% يرون أن التحكيم لم يكن جيداً.

وطرحت «البيان» على متابعيها في الحسابات الثلاثة سؤالاً محدداً مفاده: «هل مستوى التحكيم في كأس آسيا جيد؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 80% يرون التحكيم عادلاً، فيما يرى 20% خلاف ذلك، في الوقت الذي أجاب 59% من المستطلعين في «فيسبوك» بنعم، في مقابل 41% أجابوا بلا، فيما يرى 64% من إجمالي المستطلعين عبر «تويتر» أن مستوى التحكيم اتسم بكونه عادلاً، في مقابل 36% يرون خلاف ذلك.