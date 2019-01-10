ظهور الأحمر في الصين

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ومن مفارقات الكرة الآسيوية، تلك التي حدثت لمنتخب البحرين الذي لم يكن له ظهور قبل عام 2004، إلا في مناسبة واحدة عام 1988، وقد أقصي من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، لكنه في 2004 لعب أمام أصحاب الضيافة، منتخب الصين في افتتاح البطولة، وكانت هناك توقعات كبيرة بفوز التنين بنتيجة مريحة، لكن الأحمر قدم مباراة قوية.

ودخل اللقاء بحيوية كبيرة مكنته من إحراز هدف التقدم عن طريق محمد حبيل في الدقيقة 41، غير أن الصينيين عادلوا النتيجة بهدف سجله زهينغ زهي، وما لبث حتى أضاف زميله جي لينياو هدفاً ثانياً في ثماني دقائق فقط، مع ذلك لم ييأس البحرينيون، وظلوا على كفاحهم حتى انتزع حسين علي هدف التعادل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة حينذاك.