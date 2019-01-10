إمارات التسامح

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم - تصوير - غلام كاركر

روح رياضية في أعلى مستوياتها، جسدت حالات التسامح والتعايش والمحبة التي تسود جميع الفرق المشاركة في كأس آسيا الإمارات 2019، وفي لقطة رائعة، ضمت مجموعة من أبناء منتخبي عمان وأوزبكستان في منطقة الألعاب والترفيه في استاد الشارقة، قبل مواجهة منتخبيهما أمس، ضمن مباريات المجموعة السادسة، لتأتي اللقطة بعيداً عن التعصب، وترسم لوحة رائعة من التسامح، قبل أن تفرق بينهما المدرجات وألوان القمصان، بنفس الروح الرياضية الجميلة، وعلى الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، واختلاف الثقافات، إلا أن الود والروح الرياضية قربت بينهما.