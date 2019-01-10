علي عدنان: لا تهم قدمي في سبيل العراق

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

«لاعب فيتنام كان يستحق الطرد لأنه تعمد إيذائي، ولكن تحاملت على نفسي، ولا يهمني قدمي في سبيل منتخب بلادي»هكذا بدأ علي عدنان، منقذ «أسود الرافدين» في مباراة فيتنام، كلماته لـ " البيان الرياضي" عقب المباراة وتسجيله هدف الفوز الثالث في الوقت القاتل الذي منح العراق ثلاث نقاط مهمة في بداية مشوار البطولة، قبل أن يضيف تصريحاً أقوى قال فيه: «فوز العراق بكأس آسيا مستحيل»..

وعندما سُئل علي عدنان صاحب هدف الفوز ولاعب أتلانتا الإيطالي وأول لاعب عراقي يحترف في «الكاليتشو»، عن طموحات منتخب بلاده في كأس آسيا وإمكانية تكرار إنجاز نسخة 2007 التي حقق فيها العراق الكأس وفاجأ الجميع بهذه الكلمات، وقال عن أسباب ذلك: «أفضل فريق جاء في تاريخ الكرة العراقية هو جيل 2007 وقد لا يتكرر، نتمنى أن نقدم ولو قليلاً مما قدمه ذاك الجيل».

وعن الفوز الصعب على فيتنام أضاف: «خضنا مباراة صعبة وتحسّن الأداء في الشوط الثاني بعد أن قلَّت الأخطاء وتحرر اللاعبون من الضغوطات، خاصة أن المنتخب الفيتنامي جيد وعانينا أمامه في الشوط الأول». وأوضح أن الضربة التي تلقاها في بداية المباراة كانت كفيلة بخروجه مصاباً وعانى كثيراً من الألم طوال المباراة.