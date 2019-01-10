«الكنغارو» يجهّز المصابين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اطمأن الجهاز الطبي للمنتخب الأسترالي، من قدرة صانع الألعاب توم روغيتش المحترف بنادي نجم سيلتيك، على المشاركة أمام المنتخب الفلسطيني غداً الجمعة، ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا. وتأكد طبيب منتخب «الكنغارو»، من شفاء اللاعب من الإصابة في اليد في مباراة المنتخب الأسترالي في الجولة الأولى للبطولة القارية، والتي خسرها بهدف نظيف من المنتخب الأردني، وذلك بعدما شارك في التدريبات الأخيرة للفريق.

كما أصبح جوش ريسدون الظهير الأيمن، جاهزاً للمواجهة المقبلة أيضاً، مع انتظامه في التدريبات الجماعية، وحصوله على تدريبات منفردة لتعزيز جانب اللياقة البدنية.

فيما يواصل الجهاز الطبي، تحضير المهاجم أندرو نابوت، والذي غاب عن لقاء الأردن، بسبب إصابة في الفخذ، ولكن لا يتوقع مشاركة اللاعب أمام منتخب فلسطين، لعدم مشاركته في تدريبات الكرة مع المنتخب الأسترالي حتى الآن.

من جانبه، أعرب غرانت لاعب المنتخب الأسترالي، عن تمسكه بالتفاؤل والثقة قبل لقاء المنتخب الفلسطيني غداً الجمعة، في الجولة الثانية من كأس آسيا، رغم الخسارة بهدف نظيف من المنتخب الأردني في الجولة الأولى للبطولة. وقال: «بالتأكيد الخسارة من الأردن، ليست ما كنا نتوقعه أو نتمناه، لكننا لا نزال نعيش التفاؤل، وثقتنا كبيرة للغاية في العودة إلى المنافسة من خلال تحقيق الفوز في مباراتنا المقبلة أمام فلسطين».