الاحتلال يحتجز سوزان شلبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أدان اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، احتجاز قوات الاحتلال يوم الاثنين الماضي، سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لساعات عدة، وأفرجت عنها بكفالة، أثناء عودتها من الإمارات، عبر معبر الكرامة، بعد حضورها مراسم افتتاح كأس آسيا الحالية.

بيان

وأشار الاتحاد الفلسطيني للكرة في بيان أصدره مساء أول من أمس، إلى أن اللواء جبريل الرجوب، ينظر بخطورة بالغة إلى إقدام سلطات الاحتلال على هذا العمل بحق سوزان شلبي، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة على اقتحام مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية للمرة الثانية خلال أقل من شهر في خطوة جاءت بعد سلسلة النجاحات، التي حققتها الرياضة الفلسطينية على الصعيد العالمي، وخاصة المنتخب الفلسطيني الذي يشارك في كأس آسيا، بهدف إحداث إرباك للقيادة الرياضية الفلسطينية، لأن هذه النجاحات التي حققها المنتخب الفلسطيني «الفدائي» أخيراً، وحالة التضامن الشعبي في كل أماكن تواجده، قضت مضاجع جيش الاحتلال.

انتهاك صارخ

‎وقال الرجوب: «هذا العمل يشكل انتهاكاً صارخاً، وإهانة متعمدة ومقصودة لكل المواثيق والأعراف، وفي مقدمتها الميثاق الأولمبي، وقوانين الفيفا، ما استدعى التواصل مع فيفا والآسيوي والأولمبية الدولية، كما ستقوم اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والأسرة الرياضية، مجتمعة، بمتابعة هذا العدوان الإسرائيلي، من أجل الحصول على قرار صريح وواضح لا يكتفي بالإدانة فقط على أهميتها، وإنما الوصول إلى قرار عقابي رادع وزاجر، يحول دون استمرار الاحتلال بالمضي قدماً، بهذه التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها».