بيردييف: تنقصنا خبرات المواجهات الدولية

قال بارامانياز بيردييف، مدرب تركمانستان، إنه تفاجأ بالخسارة أمام اليابان، نظراً للمستوى الجيد الذي قدمه فريقه خلال شوطي المباراة، ومشيراً إلى أن فريقه خرج بالشوط الأول فائزاً 1/‏0، لكن ثمة بعض الأخطاء في الشوط الثاني قد أثرت على النتيجة.

وأوضح بيردييف أن سبب التراجع في الشوط الثاني يرجع إلى الإرهاق؛ نظراً للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن أعتقد أن العامل الأساسي في الخسارة هو ضعف التركيز، بالإضافة إلى أننا ينقصنا خوض المزيد من المباريات القارية أو الخارجية بشكل عام، وأعتقد أن هذه البطولة فرصة لفريقي لاكتساب الخبرات.

وأوضح أن خطة لعبه ارتكزت على الهجمات المرتدة، وقد نفذت بشكل لا بأس به، واستطاع الفريق أن يسجل هدفين، لافتاً إلى أن اليابان فريق قوي، وأعتقد أن هذا السلاح سيفيد.

وعن تحضيراته للمباراة المقبلة أمام أوزبكستان، قال: «بالطبع جاهزون لهذه المباراة ولابد أن نفوز، حتى ندعم موقفنا في المجموعة، لكن يتحتم علينا تصحيح الأخطاء لكي نحقق هدفنا المنشود».