مورياسو: ضربة البداية دائماً صعبة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان، إن المواجهة الأولى دائماً تكون صعبة، مضيفاً: «حرصنا على التكيف على هذا الوضع، والشيء الجيد أننا انتصرنا، وهذا الأمر يعطينا دافعاً للمضي قدماً في البطولة، كذلك نطور من أسلحتنا في الدفاع والهجوم».

وأضاف ان سبب خسارة الشوط الأول 1/‏0 بسبب حرارة الجو، وأيضاً لأن اللاعبين جاءوا من البطولة المحلية، بالإضافة إلى الانضمام المتأخر لمعسكر الفريق بالنسبة للدوليين، والفريق يحتاج إلى وقت للانسجام بشكل اكثر.

وعن التبديلات بخروج تاكومي وهو لاعب مميز قال عوضته بأكويا من اجل تحسين الهجوم، وترجمة الفرص إلى أهداف، ولا شك أن اللاعبين قد أدوا الأدوار المسندة إليهم.

وتابع: عانينا في الدفاع لكن قمنا بتغييرات، صححت هذا الخلل، وتطور الأداء، في الشوط الثاني، وقد أدى هذا الأمر إلى تسجيل ثلاثة أهداف، ولا شك أننا سنراعي التوازن بين الدفاع والهجوم.