«رجال الأرز» يخسر ضربة البداية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

خسر منتخب لبنان أمام منتخب قطر بهدفين دون مقابل سجلهما بسام الراوي (ق 65)، والمعز علي (ق 79)، وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب المجموعة الخامسة في استهلالية مباريات الفريقين ضمن نهائيات كأس الأمم الآسيوية الإمارات 2019.

جاءت بداية المباراة حذرة من الجانبين، حيث عمد كل طرف لاستكشاف الثغرات لدى الآخر من خلال بعض المغامرات الهجومية المتفرقة هنا وهناك ولكن من دون خطورة تذكر على المرميين، وجاء الشوط الأول عموماً متوسط المستوى دون فرص خطيرة للطرفين، إذ حاول باسل جرادي لاعب هايدوك سبليت الكرواتي ازعاج الدفاع القطري على الجهة اليمنى، في المقابل عجز أكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس عن صناعة فرص خطيرة على مرمى مهدي خليل برغم سيطرتهم النسبية على الكرة.

واستمرت المباراة متكافئة بين الجانبين اللذين تبادلا المحاولات الهجومية مع أفضلية نسبية لرجال الأرز اللبناني الذين سجلوا هدفاً لكن حكم اللقاء ألغاه بسبب وجود مخالفة، لينتهي شوط اللعب الأول بالتعادل السلبي.

لم يتغير الحال كثيراً في شوط اللعب الثاني، حيث استمر المنتخبات يتبادلان المحاولات الهجومية لكن دون خطورة تذكر، قبل أن يتصدى بسام الراوي لاعب العنابي لركلة ثابتة خارج منطقة العمليات ويسددها في الزاوية اليسرى لمرمى رجال الأرز مسجلاً هدف السبق.

وأضاف المعز علي الهدف الثاني مستفيداً من كرة ارتدت من الحارس اللبناني بحلول الدقيقة (79)، وبعد تخلفه بهدفين نظيفين بدا منتخب رجال الأرز مستسلماً ومتراجعاً بطريقة غير مبررة وهو الأمر الذي أتاح المساحة والزمن لمنافسه للسيطرة على مجريات اللعب وتناقل الكرة بهدوء في وسط الملعب، حتى أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بخسارة منتخب رجال الأرز بهدفين دون مقابل.

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شهدت الدقيقة (37)، فرحة لبنانية لم تكتمل عندما تربص المدافع علي همام بكرة ارتدت من الدفاع داخل منطقة العمليات بعد ركلة زاوية، وسددها مباشرة في المرمي لتهز الشباك، وبينما تعالت هتافات الفرح من مدرجات الجماهير اللبنانية وركض اللاعب ليحتفل مع زملائه على دكة البدلاء بهدف السبق كان للحكم المساعد رأي آخر، حيث رفع رايته معلناً عن وجود مخالفة ضد رجال الأرز قبل تسجيل الهدف ليتجاوب معه حكم الساحة ويلغي الهدف.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب المجموعة الخامسة ضمن نهائيات آسيا الإمارات 2019، (7847) متفرج معظمهم من جمهور الجالية اللبنانية التي حضرت مبكراً لملعب اللقاء واحتشدت في المدرجات لمساندة منتخب رجال الأرز وتعزيز دوافع اللاعبين وإلهاب حماسهم في أرضية الملعب، ورغم تأخر المنتخب اللبناني بهدفين إلا أن الجماهير اللبنانية لم تتوقف عن التشجيع.