خميس إسماعيل: جمهورنا سلاحنا أمام «النمور الزرقاء»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال خميس إسماعيل نجم وسط منتخبنا الوطني إن جمهور الإمارات يمثل الوقود المحرك لعطاء اللاعبين في الملعب وإن وجوده اليوم في مباراة الهند يعتبر في غاية الأهمية، ذاكراً أن اللاعبين لا يستطيعون أن يقدموا أقصى ما عندهم إذا لم يكن هنالك سند جماهيري قوي.

وأضاف إسماعيل: من دون الجمهور لا نستطيع أن نفعل أي شيء، الدعم الذي يقدمه لنا يحفزنا في كل المباريات ويزيد من طاقتنا ويجعلنا نقدم مستوى يرضيهم ويساعدنا في كل مهمة نخوضها.

وأكد نجم منتخبنا الوطني أنه لن يوجه دعوة لهم للحضور، لأن الجمهور، وحسب قوله، لا يحتاج إلى رسالة أو دعوة، ذاكراً أنه سيحضر من نفسه اليوم ليساند اللاعبين ويساهم في تحقيق الفوز الذي يتطلعون إليه.

منتخب قوي

وعن رأيه في المنتخب الهندي قال: بكل صراحة منتخب محترم وقوي، يعتمد على اللعب الجماعي والأداء القوي ويمتازون بقوة هجومية واللعب السريع، ولديهم أكثر من عنصر هجومي متميز، وفوزه على تايلاند دليل على قوته وأنه يمتلك عناصر متميزة، في رأيي أن الكرة الهندية أصبحت متطورة عن السابق لذلك يجب أن نضاعف فيها جهدنا حتى نتمكن من الخروج بالفوز خاصة بعد تعادلنا في الجولة الأولى بعكس منافسنا الذي كسب 3 نقاط.

وأشار إسماعيل إلى أن أداء اليوم سيكون مختلفاً عن المباراة السابقة أمام البحرين، وقال: في مباراة الافتتاح لم نقدم كل ما عندنا، رغبة الفوز كانت حاضرة عند كل زملائي اللاعبين الذين اجتهدوا في المباراة، ولم يحالفهم التوفيق في إظهار قدراتهم الحقيقية، لكن اليوم سيكون الوضع مختلفاً خاصة أن الفوز يمثل أهمية كبيرة.

ووعد نجم منتخبنا الوطني بأن يبذل كل لاعب جهده بالكامل من أجل المضي في البطولة، وأضاف: نعلم جيداً ما هو المطلوب منا كلاعبين وأن مواصلتنا في البطولة هو الخيار الوحيد أمامنا، وبكل أمانة جميع زملائي لديهم إحساس بالمسؤولية وسيعلبون اليوم من أجل الفوز فقط وبعد الانتهاء من جولة اليوم سيفكرون في المباراة الثالثة ضد تايلاند.

عدد النقاط

ورفض إسماعيل الحديث عن عدد النقاط التي يرغب فيها المنتخب للتأهل وقال: لا أستطيع أن أحدد عدد النقاط، أعرف شيئاً واحداً أننا نريد الفوز في كل مباراة، يجب فقط أن نجتهد لأجل الفوز، مسألة حساب النقاط ليست مهمة، فالمهم تخطى المرحلة الأولى في الوقت الراهن وهذا هدف كل زملائي اللاعبين والجهاز الفني.