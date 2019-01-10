لاعبو «الأخضر» على العهد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب لاعبو المنتخب السعودي، عن سعادتهم بالفوز الكبير على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، أول من أمس، ضمن المجموعة الخامسة من كأس آسيا، وأكدت أن هذا الفوز مجرد بداية، وأن لديهم الكثير ليقدموه، وناشدوا الجماهير بمواصلة دعمهم ومساندتهم في المباريات المقبلة.

قال اللاعب هتان باهبري، إن ما قدمه «الأخضر» أمام كوريا الشمالية، مجرد بداية، معرباً عن ثقته واللاعبين الكاملة في المدرب خوان أنطونيو بيتزي، وشدد على ضرورة احترام المنتخب اللبناني الذي يلتقيه السبت المقبل، في الجولة الثانية من البطولة، واصفاً المباراة بالمهمة، من أجل حسم بطاقة التأهل.

5من جانبه، أكد اللاعب محمد آل فتيل، أهمية الفوز على كوريا الشمالية في مستهل المشوار، لافتاً إلى أن الجميع نسي المباراة فور نهايتها، من أجل الإعداد للمباراة القادمة أمام لبنان، والتي أكد صعوبتها وأهميتها لحسم التأهل، بينما وجه اللاعب سالم الدوسري، الشكر إلى الجماهير التي دعمت «الأخضر» خلال المباراة واعداً إياها، ببذل أقصى جهد في كل مباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود، وطالبهم باستمرار الدعم والمساندة في المواجهات المقبلة، وفي مقدمتها لقاء المنتخب اللبناني.