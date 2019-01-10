فرانس حداد.. كوكتيل لغات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كانت اللغات الإنجليزية والدنماركية والهولندية حاضرة بين عدد من لاعبي المنتخب العراقي، وبالأخص المحترفين في أوروبا فرانس حداد لاعب هوبرو الدنماركي والمولود في الدنمارك ويحمل الجنسية الدنماركية، وأسامة جبار شفيق الذي يحمل الجنسية الهولندية بجانب العراقية والذي يلعب في سانتا كلارا البرتغالي.

وتحدث فرانس مع أحد المراسلين الأجانب الذين حضروا لتغطية البطولة باللغة الدنماركية قبل أن يتحول للإنجليزية خلال حديثه مع الإعلاميين العرب في المنطقة المختلطة عقب المباراة، إذ أكد أهمية الفوز في المباراة الأولى، التي جاءت صعبة للغاية أمام فيتنام.