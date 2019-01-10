منصة الإعلاميين كاملة العدد

للمرة الأولى تشهد منصة الإعلاميين في استاد آل نهيان عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين من مختلف الجنسيات، وللمرة الأولى اكتظت المنصة عن آخرها بالعاملين في المهنة، حيث تابع الإعلاميون المباراة من المنصة، بعدد تجاوز الـ200 إعلامي أغلبهم من الصحافيين والمراسلين اليابانيين والذين بدا عليهم القلق خلال شوطي المباراة في ظل الأداء غير المقنع من منتخب اليابان، الذي وجد صعوبات كبيرة خلال المباراة أمام تركمانستان رغم الفوارق التاريخية والشاسعة بين الفريقين. وحقق المنتخب الياباني فوزاً صعباً على المنتخب التركمانستاني في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار مباريات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة لمنافسات كأس آسيا «الإمارات 2019».

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App