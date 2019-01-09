اليابان تستهل مشوارها في كأس آسيا بانتصار مثير على تركمنستان

المصدر: د ب ا

استهل المنتخب الياباني مشواره ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات بانتصار مثير على منتخب تركمنستان 3 / 2 اليوم الأربعاء على ملعب استاد "آل نهيان" بنادي الوحدة في أبوظبي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

وافتتح ارسلان مايرات أمانوف التسجيل لمنتخب تركمنستان في الدقيقة 26 ثم رد المنتخب الياباني بهدفين سجلهما يويا أوساكو في الدقيقتين 56 و60.

بعدها أضاف ريتسو دوان الهدف الثالث للمنتخب الياباني في الدقيقة 71 قبل أن يختتم أحمد اتاييف التسجيل بالهدف الثاني لمنتخب تركمنستان في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وتصدر المنتخب الياباني بذلك المجموعة برصيد ثلاث نقاط، انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى المقررة اليوم بين منتخبي أوزبكستان وعمان على ملعب استاد نادي الشارقة.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى في البطولة الآسيوية بين المنتخب الياباني، المتوج باللقب أربع مرات جاءت جميعها خلال آخر سبع نسخ، ومنتخب تركمنستان الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، حيث خاض نسخة 2004 وخرج من دور المجموعات.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط وفرض المنتخب الياباني تفوقه في الاستحواذ على الكرة، بينما اكتفى منتخب تركمنستان بالتأمين الدفاعي لتفادي اهتزاز الشباك مبكرا.

ورغم الحذر الدفاعي الشديد، استطاع المنتخب الياباني تهديد شباك تركمنستان بفرصة تهديفية مبكرة، لكن الدفاع تعاون مع الحارس في إحباط المحاولة.

وتألق ماميت اورازمحمدوف حارس مرمى تركمنستان بشكل كبير في الدقيقة 12، حيث تلقى لاعب خط الوسط الياباني ريتسو دوان طولية عالية من جاكو شيباساكي ووجه كرة خطيرة برأسه، لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

بمرور الوقت اكتسب منتخب تركمنستان مزيدا من الثقة ودخل في أجواء المباراة ليقدم أكثر من محاولة هجومية جادة، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على شباك الحارس الياباني شويتشي جوندا.

واستعاد المنتخب الياباني نشاطه الهجومي، لكنه عانى من تماسك دفاع منافسه، الذي تعززت ثقته بشكل أكبر لتصبح المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين.

وكاد منتخب تركمنستان أن يفاجئ نظيره الياباني بهدف التقدم في الدقيقة 23، حيث مرر روسلان مينجازوف طولية خطيرة إلى وحيد أورازاسخيدوف الذي انطلق وكاد أن يسدد لكن المدافع الياباني هيروكي ساكاي تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة.

وفي الدقيقة 26، افتتح ارسلان مايرات امانوف التسجيل لتركمنستان، حيث تلقى تمريرة من مينجازوف وتأنى في تهيئة الكرة ثم سدد كرة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء بمسافة، وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم تركمنستان 1 / صفر.

حاول المنتخب الياباني الحفاظ على هدوئه، وسرعان ما استعاد تفوقه الهجومي وقدم أكثر من محاولة لكن منتخب تركمنستان حول تركيزه إلى الجانب الدفاعي مع البحث عن فرصة تعزيز التقدم عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وكاد تاكيهيرو تومياسو أن يدرك التعادل لليابان في الدقيقة 32، حيث هيأ الكرة لنفسه بمهارة خارج منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 36، أنقذ الحارس الياباني شباكه من هدف محقق، حيث تلقى أحمد أتاييف تمريرة من وحيد أورازاسخيدوف وسدد الكرة بقوة بقدمه اليسرى لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

كذلك تصدى حارس تركمنستان لكرة مباغتة سددها ربيتسو دوان بلمسة مهارية في الدقيقة 38.

وواصل المنتخبان تبادل المحاولات خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنها باءت بالفشل لينتهي بتقدم تركمنستان 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الياباني تركيزه على الاستحواذ على الكرة، وضغط على منافسه بحثا عن التعادل لكنه وجد صعوبة في التوغل إلى داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 51، كاد المنتخب الياباني أن يعيد المواجهة إلى نقطة الصفر، حيث تلقى جينكي هاراجوتشي كرة عالية وسددها برأسه لكنها مرت بجوار القائم.

وأدرك المنتخب الياباني التعادل في الدقيقة 56، حيث تلقى يويا أوساكو عرضية من هاراجوتشي داخل منطقة الجزاء وراوغ ببراعة ثم سدد الكرة بقوة إلى داخل الشباك معلنا تعادل اليابان 1 / 1 .

وفي الدقيقة 60، استغل المنتخب الياباني خطأ دفاعيا فادحا من منافسه ليضيف الهدف الثاني، حيث تلقى هاراجوتشي طولية عالية مررها داخل منطقة الجزاء إلى يوتو ناجاتومو الذي هيأها بمهارة إلى يويا أوساكو الذي أسكن الكرة في الشباك الخالية معلنا تقدم اليابان 2 / 1.

وواصل المنتخب الياباني صحوته الهجومية حتى أضاف الهدف الثالث، حيث جنى ريتسو دوان أخيرا ثمار تألقه في المواجهة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ورفض منتخب تركمنستان الاستسلام وواصل محاولاته حتى قلص الفارق في الدقيقة 79 عندما حصل على ضربة جزاء سجل منها أحمد اتاييف الهدف الثاني لبلاده.

وفي الدقائق الأخيرة، بدا المنتخب الياباني قانعا بالنتيجة حيث تراجعت حدته الهجومية بينما تمسك منتخب تركمنستان بأمل خطف هدف التعادل لكن دون جدوى لتنتهي المواجهة بفوز اليابان 3 / 2.