مدرب الجزيرة يدعم لاعبيه

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قدّم مدرب فريق الجزيرة داميان هيرتوغ دعمه الكامل لنجوم فريقه الدوليين ولجميع لاعبي المنتخب الإماراتي المشاركين في بطولة كأس آسيا هذا العام، وذلك بعد تعادل الأبيض في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني مع ضيفه البحريني 1-1 يوم السبت في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى للبطولة، التي أقيمت في استاد مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي.

وشهدت المباراة الافتتاحية للإمارات مشاركة ثلاثة لاعبين من فريق الجزيرة في مواجهة المنتخب البحريني من أصل مجموع لاعبي النادي الخمسة في قائمة الأبيض في بطولة كأس آسيا 2019.

وشارك كل من علي مبخوت وخلفان مبارك وفارس في التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة، في حين تواجد الحارس علي خصيف والمدافع الشاب خليفة الحمادي في دكة البدلاء، ليحافظ الجزيرة على مكانته رافداً مهماً للمواهب الوطنية وتنميتها ورعايته للنجوم الشباب ليكونوا جزءاً من تشكيلة المنتخب الرئيسية والتركيز على تدريب وتأهيل المواهب الوطنية الناشئة في أكاديمية الجزيرة بمستوى رياضي عالمي.