سفيرا الآسيوية يحفّزان الجماهير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دعا سفيرا بطولة كأس آسيا لكرة القدم، أسطورة كرة القدم الإماراتية زهير بخيت، والأيقونة السعودية ماجد عبدالله، الجماهير لإظهار دعمهم الكامل وشغفهم بمنتخبات بلادهم، وذلك خلال أكبر حدث رياضي قاري بكرة القدم.

ويتشارك السفيران في رؤيتهما وتوقعاتهما للبطولة، وأكدا أنها ستكون النسخة الأكثر حماساً وإثارة في تاريخ البطولة، خاصة مع مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى، وأشارا إلى أن أنظار القارة الصفراء تتسلط جميعها نحو دولة الإمارات، التي تستضيف البطولة للمرة الثانية بعد 23 عاماً.

وقال أسطورة «الأبيض» زهير بخيت: «تشكل كأس آسيا قمة كرة القدم بالقارة، ما يجعلها قبلة عشاق اللعبة، كما تعد فرصة قد لا تتكرر للعديد من المشجعين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث التاريخي».

ومن جانبه، قال النجم التاريخي لكرة القدم السعودية، ماجد عبدالله: «الجمهور قلب كرة القدم، والجميع مستعد لدعم منتخب بلاده في هذا المعترك الكروي الكبير، والاستمتاع بالأجواء الحماسية».