66.33 % غياب «الفار» ليس صائباً

المصدر: دبي-علي شدهان

اعتبر 66.33% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في (تويتر) و(فيسبوك)، أن عدم استخدام تقنية (الفار) في مباريات الدور الأول للنسخة 17 من كأس أمم آسيا، قرار ليس صائباً، في مقابل 33.66% يرون غياب (الفار) قرار صائبا.

وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً مفاده (هل تعتبر عدم الاعتماد على (الفار) في الدور الأول لكأس آسيا، قراراً صائباً؟)، فجاءت التوقعات في الموقع الإلكتروني بنسبة 66% لا، و34% نعم، فيما أجاب 66% بلا في (فيسبوك)، و34% بنعم، بينما يرى 67% من المستطلعين عبر (تويتر) أن عدم استثمار تقنية (الفار) يعتبر قراراً ليس صحيحاً، في مقابل 33% يرون عكس ذلك.