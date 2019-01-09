منتخب الفلبين: شكراً دبي

المصدر: دبي-علي الظاهري - تصوير ـ سالم خميس

بعيداً عن المنافسة على المستطيل الأخضر، يحرص منتخب الفلبين على ترك بصمة مختلفة ترمز إلى التسامح في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بطريقته الخاصة، ولعل سلوك اللاعبين بعد المباراة أمام كوريا الجنوبية والمشهد الأخير لهم قبل مغادرة استاد آل مكتوم رغم الخسارة أمام "شمشون" بهدف دون مقابل، يعكس القيم النبيلة والأخلاق الراقية لأبناء الفلبين في مشاركتهم التاريخية الأولى في البطولة القارية، حيث حرص اللاعبون على تنظيف غرفة الملابس بعد المباراة، وكتبوا على "سبورة" صغيرة (شكرا دبي.. من منتخب الفلبين.."الازكال")، وهو "لقب المنتخب الفلبيني".