خالد عطية: القرعة لم تنصف «اليمن السعيد»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال د. خالد عطية مدرب حراس المنتخب اليمني، إن ثمة عوامل أدت إلى الظهور بشكل غير جيد أمام إيران وأبرزها الظروف نفسها المحيطة بالمنتخب، وانضمام اللاعبين المحترفين في بعض الدوريات الخليجية، في أيام "فيفا" وقد بذل الجهاز الفني بقيادة كوسيان مجهوداً كبيراً في إعداد اللاعبين وتحدي الظروف المحيطة، لكن للأسف القرعة لم تنصفنا وواجهنا منتخباً في الصف الأول للمنتخبات، كما سنواجه منتخب العراق الشقيق وهو أيضاً له تاريخ طويل، ولديه إمكانيات مميزة، وبالرغم من الخسارة الثقيلة إلا أن الفريق حاول وكافح طيلة الـ90 دقيقة لتضييق الفارق.

ونفى مدرب حراس المرمى اليمني ضعف الإعداد النفسي للفريق، بداعي الانهيار بعد الهدفين الأولين لإيران وقال: قمنا بجهد كبير مع اللاعبين، لكن ظروف التجمع نفسها وانضمام المحترفين جاء متأخراً ولأيام محددة، ولذلك أثر على انسجام الفريق بشكل عام.