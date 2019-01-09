«الساموراي» و«الأحصنة».. الصراع الأول

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يستهل منتخب اليابان أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مشواره في البطولة عندما يلتقي منتخب تركمانستان في الثالثة عصر اليوم على إستاد آل نهيان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بدور المجموعات.

الرقم القياسي

منتخب «محاربو الساموراي» صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس آسيا (4 ألقاب) يتطلع لبداية قوية في إطار سعيه نحو لقبه الخامس في مشاركته الحالية، والتي تعد التاسعة في تاريخه، إذ يعد المنتخب الأكثر نجاحاً في البطولة القارية، حيث خاض طوال مشاركاته السابقة 41 مباراة وفاز في 24 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات وسجل 80 هدفاً واستقبلت شباكه 38 هدفاً.

الترشيحات تصب في صالح منتخب اليابان في ظل الفوارق الكبيرة بينه وبين نظيره التركماني، إذ تعد المواجهة سهلة أمام «الكمبيوتر الياباني» والذي يسعى لحصد أول ثلاث نقاط من أجل تصدر المجموعة وذلك على الرغم من أن اليابان بدأت في تغيير جلدها بعد اعتزال عدد من اللاعبين المخضرمين والبدء في تكوين جيل جديد للسنوات المقبلة، بينما ستكون المهمة صعبة أمام تركمانستان التي تشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2004، ويأمل المنتخب التركماني في إحداث المفاجأة وتحقيق أول فوز له على صعيد النهائيات.