كانو : نتعامل بجدية

وصف أحمد كانو لاعب المنتخب العماني مواجهة اليوم أمام المنتخب الأوزبكي بالقوية والمهمة لأنها أول مواجهة لهم في البطولة وهم يتعاملون معها بجدية كاملة، لأن الفريق الأوزبكي ليس بالسهل والمجموعة بكاملها قوية وتضم منتخبات عريقة وكل مباراة ستكون أقوى من الأخرى، وهو ما يدركه جميع اللاعبين بأهمية جميع المباريات وليس مباراة اليوم فقط.

وقال كانو: المنتخب العماني يدخل مواجهة اليوم بثقة كبيرة بعد الفوز بلقب بطولة الخليج الأخيرة ، كما أن البطولة أكسبت العديد من اللاعبين الذين انضموا حديثا للمنتخب خبرات كبيرة ، لكن رغم ذلك البطولة ليست سهلة وهي بطولة كبيرة وتختلف تماما عن البطولة الخليجية .